Un uomo di 39 anni, cittadino straniero e già noto alle forze dell’ordine per numerose sanzioni ricevute in passato come parcheggiatore abusivo, è stato arrestato dalla polizia a Catania, in via Carlo Felice Gambino. Gli agenti delle motovolanti lo hanno fermato con le accuse di tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. Proprio durante la giornata di ieri e durante un servizio di controllo, i poliziotti hanno notato due uomini che stavano discutendo animatamente. Avvicinandosi, hanno riconosciuto entrambi: uno era un collega fuori servizio, mentre l’altro era proprio il parcheggiatore abusivo, già fermato in diverse occasioni per episodi simili.

Le minacce e il tempestivo arresto

Dopo aver parcheggiato l’auto, l’agente è stato avvicinato dall’extracomunitario, il quale ha minacciato prontamente il malcapitato. “Se non paghi ti taglio la gola”, aveva detto il 39enne, simulando il gesto con la mano. Come se non bastasse, ha continuato a minacciare il poliziotto anche dopo che quest’ultimo si è qualificato. Decisivo è stato l’intervento tempestivo degli agenti che, passando in quel momento in via Gambino, sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo prima che la situazione peggiorasse. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento del parcheggiatore abusivo nelle camere di sicurezza della questura di Catania, in attesa del processo per direttissima. Successivamente, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.