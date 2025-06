Concorsi Procuratori dello Stato: è stato indetto un un concorso pubblico per ricoprire diversi ruolo di Procuratore dello Stato. Le candidature devono essere inviate entro il 12 agosto 2025.

Il Procuratore dello Stato è un magistrato incaricato di rappresentare e difendere legalmente lo Stato e le pubbliche amministrazioni in tribunale. Il suo ruolo è simile a quello di un avvocato pubblico, con specificità legate alla sua funzione istituzionale.

Di seguito tutti i dettagli a riguardo!

Concorsi Procuratori dello Stato, requisiti richiesti

Per partecipare al concorso pubblico dell’Avvocatura Generale per il ruolo di Procuratore dello Stato, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

titolo di studio : laurea in giurisprudenza, conseguita secondo uno dei seguenti percorsi: laurea specialistica (ex D.M. 509/1999), laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), laurea quadriennale del vecchio ordinamento (corso legale di almeno quattro anni);

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

condotta incensurabile;

non aver superato il 35° anno di età;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria;

essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Si ricorda che non potranno partecipare al concorso i candidati che abbiano già sostenuto per due volte, senza successo, il concorso per Procuratore dello Stato.

Concorsi Procuratori dello Stato, le prove da superare

Per accedere alla qualifica di Procuratore dello Stato, è necessario superare un concorso articolato in tre prove scritte e una prova orale. Le prove scritte, da completare entro un limite massimo di otto ore a partire dalla dettatura, sono così strutturate:

nello svolgimento di un tema teorico – pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;

nello svolgimento di un tema teorico – pratico di diritto penale e/o di procedura penale;

nello svolgimento di un tema teorico – pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.

La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, le seguenti materie:

il diritto costituzionale,

il diritto internazionale privato,

il diritto dell’Unione europea,

il diritto tributario,

il diritto del lavoro,

elementi di informatica giuridica.

Concorsi Procuratori dello Stato, la domanda

La domanda per partecipare al concorso dell’Avvocatura Generale per il ruolo di Procuratore dello Stato deve essere inviata entro il 12 agosto 2025, esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato tramite il link indicato nella pagina dedicata. Per inoltrare la candidatura è necessario essere in possesso di una PEC (posta elettronica certificata), intestata personalmente al candidato.

Inoltre, è richiesto il versamento di 15 euro come contributo per i diritti di segreteria, a copertura delle spese legate alla procedura concorsuale.