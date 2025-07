Concorsi pubblici: in questa settima, dal 21 al 27 luglio 2025, vi sono numerosi concorsi pubblici in scadenza, offrendo opportunità a chi è alla ricerca di un impiego nella Pubblica Amministrazione. La maggior parte delle selezioni è aperta anche a candidati senza esperienza pregressa e non prevede particolari limiti di età. È sufficiente aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età pensionabile per poter partecipare.

Concorsi pubblici, Agenzia Cybersicurezza e Crea

È stato recentemente bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 27 Assistenti da parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Le nuove risorse saranno inserite con contratto a tempo indeterminato in diversi ambiti: amministrativo, economico, ICT, e tecnico, con competenze in impiantistica meccanica ed elettrica. Il concorso è aperto a candidati in possesso di diploma di scuola superiore, con specifici titoli richiesti in base al profilo professionale. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 23 luglio 2025.

Inoltre, il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ha pubblicato nuovi bandi di concorso per l’assunzione di 22 unità di personale, tra tecnologi e collaboratori amministrativi. Le selezioni sono rivolte sia a diplomati che a laureati, a seconda dei profili richiesti. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro la data di scadenza fissata per oggi, il 21 luglio 2025.

Concorsi pubblici, scuola di restauro

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 76° Corso della Scuola di Restauro dei Beni Culturali, relativo all’anno formativo 2025/2026. La selezione è rivolta a candidati diplomati e mira a individuare 20 allievi restauratori, che verranno formati per ottenere l’abilitazione alla professione di Restauratore di beni culturali. Si ricorda che i posti a disposizione saranno suddivisi in modo uniforme tra le sedi di Roma e Matera. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 21 luglio 2025.

Concorsi pubblici, i posti in Sicilia

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Sicilia (IRVOS) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 unità di personale nei ruoli di assistenti e funzionari. Il bando è aperto a diplomati e laureati, a seconda del profilo professionale richiesto. Le candidature devono essere inviate entro il 27 luglio 2025. Inoltre, il Comune di Furci Siculo (provincia di Messina) ha bandito un concorso pubblico per la selezione di autisti scuolabus. Per partecipare è richiesto il possesso della licenza media o dell’attestato di assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 26 luglio 2025.