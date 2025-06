Torna domenica 15 giugno il Lungomare Fest, uno degli appuntamenti più amati dai catanesi, che per un’intera giornata potranno riappropriarsi del litorale cittadino, chiuso al traffico dalle ore 10 alle 19 nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, a ritmo lento, tra sport, cultura, artigianato e solidarietà.

La giornata nazionale dello sport

L’edizione di quest’anno coincide con la Giornata Nazionale dello Sport e il programma prevede un fitto calendario di manifestazioni, con la regia del Coni Sicilia e il coinvolgimento di federazioni sportive e associazioni locali. Dalle arti marziali al tennis, passando per discipline meno note come il bastone siciliano, il pickleball o l’offball, ci sarà spazio per tutte le età e livelli di esperienza, con dimostrazioni e prove aperte dalle ore 10 alle 13, principalmente nella zona di piazza Franco Battiato (ex Nettuno).

Le attività

Ma il Lungomare Fest non sarà solo sport. Fin dal mattino, gli ampi spazi fronte mare accoglieranno passeggiate a piedi, in bicicletta o in monopattino, ma anche mercatini dell’artigianato, proposte culturali e iniziative di solidarietà.

A impreziosire il percorso pedonale saranno infatti le tradizionali casette degli artigiani locali, curate dalla direzione comunale Attività produttive, posizionate sul marciapiede da piazza Franco Battiato fino a poco prima di piazza del Tricolore.

Non mancherà un angolo dedicato ai lettori, grazie all’Autobooks del Comune, che dalle 9 alle 13 sosterà nei pressi del Monumento ai Caduti con l’iniziativa di book crossing “Leggi o scambia i tuoi libri”, realizzata in collaborazione con l’Amts.

Gli eventi sportivi

Due eventi sportivi con finalità sociali arricchiranno la mattinata: CamminAndos, camminata a sostegno della prevenzione oncologica promossa dal Comitato Andos (partenza ore 10 da piazza Sciascia), e la Corsa del Ricordo, a cura della Fidal e dell’Asi, con partenza alle 10.45.

Accanto allo sport, anche la solidarietà avrà un suo spazio centrale. Dalle 10 alle 19, nei pressi di via Del Rotolo, si svolgerà l’iniziativa “La musica: un dono solidale” dell’associazione Un Battito e un Respiro: banchetti di pesca di beneficenza, screening pressori e glicemici, attività di informazione sanitaria e intrattenimento con artisti di strada.

A chiudere la giornata, dalle ore 17.30 sempre in piazza Franco Battiato, un’esplosione di energia e ritmo con i balli swing: Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal, proposti dalla scuola Sicily in Swing, che regalerà un’atmosfera d’altri tempi tra sorrisi e musica dal vivo.