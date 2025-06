Lunedì 9 giugno 2025, alle ore 18, al Centro Universitario Teatrale di Catania, in Piazza Università 13, avrà luogo l’evento dal titolo “Rosa, rosae. Metamorfosi e riscatto di un corpo d’artista“, organizzato dall’Università di Catania, in collaborazione con il Taobuk – Taormina Book Festival. L’evento sarà dedicato alla cantautrice licatese Rosa Balistreri.

Approfondimento sul film “L’amore che ho”

Il momento centrale dell’intero evento sarà rappresentato dall’approfondimento sul film “L’amore che ho”, dedicato alla tormentata esistenza della cantautrice diretto da Paolo Licata. Ad arricchire l’approfondimento, la partecipazione delle tre protagoniste del film, Carmen Consoli, Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo. Le tre artiste daranno vita ad un vero e proprio dialogo tra cinema, musica e teatro, condividendo ciascuna il proprio legame con la figura di Rosa, oltre che il rispettivo approccio interpretativo.

A Carmen Consoli, Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo verrà conferito il premio CUT, in segno di riconoscimento per la contraddistinta creatività e per l’impegno profuso in ambito sia artistico che civile.

Come si articolerà l’evento

Ad aprire l’incontro, saranno i saluti del rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo.

Interverranno, inoltre: la professoressa Maria Rosa De Luca, delegata del rettore per i rapporti con il territorio e con le realtà culturali; le docenti Stefania Rimini (Cinema, fotografia e televisione) e Simona Scattina (Discipline dello spettacolo); la presidente e direttrice artistica del Taobuk Festival, Antonella Ferrara.

Al termine della serata, alle ore 21, il film “L’amore che ho” verrà proiettato al Cinema King di Catania, con biglietto ridotto del costo di 3,50 euro, nell’ambito dell’iniziativa “Cinema in Festa”.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria.