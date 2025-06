Sono entrati in vigore i nuovi Codici di Avviamento Postale in sette comuni etnei, compresa anche Licodia Eubea! I nuovi CAP sono stati ufficialmente assegnati ai comuni di Maniace, Sant’Agata Li Battiati, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Licodia Eubea e Motta Sant’Anastasia. Si tratta di un aggiornamento che rientra nell’ambito della riorganizzazione e modernizzazione dei servizi postali sul territorio.

Per garantire una transizione graduale, i vecchi codici postali resteranno comunque validi per almeno i prossimi dodici mesi, permettendo così a cittadini, aziende e istituzioni di adeguarsi senza disagi immediati.

I nuovi CAP assegnati

In particolare, i nuovi codici saranno attribuiti nel seguente modo:

Maniace CAP 95050,

Sant’Agata Li Battiati CAP 95056,

Ragalna CAP 95054,

Nicolosi CAP 95052,

Pedara CAP 95053,

Licodia Eubea CAP 95059,

Motta Sant’Anastasia CAP 95062.

I continui aggiornamenti

Il sistema dei Codici di Avviamento Postale (CAP), introdotto in Italia nel 1967, viene aggiornato anche in seguito alla creazione di nuove province e comuni, con l’obiettivo di garantire l’elaborazione automatizzata della corrispondenza, dallo smistamento iniziale fino alla consegna da parte del portalettere. È inoltre fondamentale inserire correttamente il CAP su ogni spedizione, per assicurare una consegna precisa e puntuale.

Si ricorda che per conoscere i nuovi CAP del proprio comune, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio postale, chiamare il numero verde 803.160, oppure consultare il sito ufficiale di PosteItaliane.