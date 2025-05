In un contesto economico sempre più complesso, molte persone si trovano a dover rivedere le proprie abitudini di spesa, anche per quanto riguarda i beni di prima necessità. Tra le fasce più vulnerabili ci sono gli over 60, per i quali alcune iniziative promosse su scala nazionale stanno offrendo forme di agevolazione che, pur nella loro semplicità, possono rappresentare un sostegno tangibile alla quotidianità.

Iniziative settimanali dedicate agli over 60

Diversi operatori della grande distribuzione hanno attivato programmi specifici che includono sconti diretti su acquisti e servizi gratuiti come la consegna a domicilio. Le modalità variano: alcune iniziative sono disponibili solo in determinati giorni della settimana, altre tutti i giorni, spesso con la richiesta di una carta fedeltà o di una registrazione digitale.

Le principali agevolazioni disponibili

Carrefour offre uno sconto del 10% ogni settimana agli over 60, oltre alla consegna gratuita per spese online superiori a 35 euro. Pam applica il 10% di sconto la domenica agli over 65 e assicura consegna gratuita il giovedì. Conad, invece, ha pensato agli over 70 e alle persone con disabilità riconosciuta, con spesa a domicilio gratuita settimanale.

Promozioni continuative e digitali

Unes propone uno sconto giornaliero del 10% agli over 65 tramite l’app ufficiale, mentre Despar offre la promozione “Happy 65” dal lunedì al giovedì, su una spesa minima di 40 euro. Esselunga e Bennet completano il quadro con forme di agevolazione sulla consegna o con sconti diretti, previa iscrizione ai rispettivi programmi fedeltà.

Come ottenere i benefici

Per usufruire di queste agevolazioni è fondamentale seguire alcune semplici indicazioni: