Agevolazioni over 60: Nel 2024, sono molte le agevolazioni per gli over 60 in Italia, con diverse misure di sostegno economico e sociale destinate a questa fascia di età. Alcuni di questi bonus richiedono di rispettare specifici limiti di reddito, mentre altri sono accessibili in base all’età anagrafica. Alcune agevolazioni hanno carattere nazionale, ma possono essere applicate in modo diverso a livello regionale. Ecco una panoramica delle principali misure attive.

Agevolazioni over 60, assegno di inclusione

L’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, è riservato a chi ha un Isee inferiore ai 9.360 euro. È destinato ai nuclei familiari in cui è presente almeno una persona over 60, un minore, o un componente con disabilità o in situazione di svantaggio. Questo sostegno mira a contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale, offrendo un aiuto concreto alle famiglie più vulnerabili.

Carta acquisti over 65

Per chi ha più di 65 anni e un Isee sotto i 6.788,61 euro, è disponibile la carta acquisti. Questa carta elettronica viene caricata con 40 euro al mese (80 euro ogni due mesi) e può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità come alimenti, farmaci e per il pagamento delle bollette. È un aiuto concreto per sostenere le spese quotidiane ed è facilmente richiedibile presso gli uffici postali o online.

Agevolazioni over 60, bonus trasporti

Gli over 60 possono beneficiare di tariffe agevolate per i trasporti pubblici, con sconti che variano dal 20% al 50%, a seconda della compagnia di trasporto e della regione di residenza. Esistono anche riduzioni specifiche per i viaggi in treno, con programmi dedicati ai “senior”, che consentono di viaggiare a prezzi ridotti su molte tratte nazionali.

Esenzione canone Rai

Per chi ha più di 75 anni e un Isee inferiore agli 8.000 euro, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Questo bonus permette di ridurre le spese annuali, purché si rispettino i requisiti di reddito e non ci siano cambiamenti significativi nella composizione del nucleo familiare.

Agevolazione over 60, Isopensione

L’isopensione permette di anticipare di sette anni l’uscita dal mondo del lavoro, consentendo a chi ha compiuto i 60 anni e ha maturato 20 anni di contributi di avvalersi di un “scivolo pensionistico” fino al 2026. Questo strumento è a carico del datore di lavoro ed è rivolto a coloro che si avvicinano alla pensione.

Bonus badante e assistenza universale

Riservato agli over 80, il bonus badante prevede un esonero contributivo per chi assume badanti a tempo indeterminato per l’assistenza agli anziani. Dal 2025, sarà attivata l’assistenza universale anziani, con un contributo fino a 850 euro mensili, cumulabile con l’indennità di accompagnamento, per chi ha un Isee inferiore a 6.000 euro e non è autosufficiente.