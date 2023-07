Social card 2023: come ottenere l’agevolazione

Social card 2023: cosa è e come funziona? Di seguito tutte le informazioni più utili sulla nuova agevolazione "Dedicata a te" contro il caro spesa.

Social card 2023: di cosa si tratta? È in arrivo il nuovo bonus proposto dal governo. Di seguito tutte le informazioni necessarie da sapere sull’agevolazione “Dedcata a te”.

Social card 2023: di cosa si tratta

Il nuovo bonus prevede l’erogazione di 382 euro utili per l’acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per circa un milione e trecentomila famiglie con Isee fino a 15 mila euro. La card andrà in aiuto alle famiglie italiane che si ritrovano far fronte al caro spesa e verrà erogata dagli uffici postali. Inoltre, dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta.

Il provvedimento era stato inserito nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di un fondo specifico di 500 milioni di euro.

Social card 2023 contro il caro prezzi

La card aiuterà le famiglie italiane per gli acquisti necessari, dal latte alla pasta, beni di prima necessità che l’aumento dei prezzi ha reso meno abbordabili, costringendo le famiglie a comprare meno.

In particolare, i dati diffusi dall’Istat relativi a maggio 2023 mostrano vendite al dettaglio che registrano un aumento del +3% in valore, ma un calo del 4,7% in volume. Questi numeri testimoniano dunque quanto la crescita dei prezzi, come sottolinea Federconsumatori, “continua a incidere sui comportamenti di acquisto dei cittadini, costretti a consumare meno, operando tagli e rinunce, spendendo più di prima“.

Social card 2023: come ottenerla

La social card altro non è che una carta elettronica. Per ottenerla non è necessario farne richiesta, in quanto saranno i Comuni stessi, tramite le banche dati Inps, a individuare chi ne ha diritto. Sarà possibile andare a ritirarla presso gli uffici Postali secondo le modalità contenute nelle comunicazioni che i beneficiari riceveranno.

“È una carta che si attiva alle Poste e che consente di avere circa 400 euro da spendere – ha detto la premier Giorgia Meloni – ma avrà un valore più ampio grazie a tutta la scontistica messa a disposizione dalla grande distribuzione. La carta va attivata entro il 15 settembre ed è un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà“.

La somma potrà essere spesa fino al 31 dicembre 2023 e la misura, secondo quanto spiegato, si va ad aggiungere a un altro fondo che quest’anno investirà quasi cento milioni per l’acquisto di generi alimentari che verranno distribuiti attraverso il terzo settore.