Sciopero aerei luglio 2023: la lista delle compagnie aeree in protesta

Sciopero aerei luglio 2023, personale a terra con Vueling e Air Malta: tante le ragioni della protesta e i disagi previsti.

Lo sciopero aerei luglio 2023, proclamato per il 15 luglio, vedrà fermarsi il personale aeroportuale di terra dalle 10 alle 18: i sindacati lamentano la scadenza dei contratti da sei anni chiedendone il rinnovo. Dalle 12 alle 16 i piloti di Malta Air, preposti anche a diverse tratte di Ryanair, incroceranno le braccia lamentando la “sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e […] la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia“. Anche i piloti di Vueling si fermeranno dalle 10 alle 18 e ITA cancellerà 133 voli. Si prevedono forti disagi.

La reazione del Ministero

Lo sciopero aerei luglio 2023 è oggetto di attenzione da parte del Ministero dei Trasporti che si prepara al confronto per provare a scongiurare il fermo generale. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha dichiarato ieri: “Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l’accordo mi prendo l’onore e l’onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità di 60 milioni di italiani“.

Sciopero aerei luglio 2023: gelo dai sindacati

Si pensa di convocare una riunione al Ministero dei Trasporti il più presto possibile, anche per oggi stesso, ma, se il ministro dei trasporti lascia trasparire una moderata fiducia per un accordo, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, gela gli entusiasmi.

Infatti, ieri ha dichiarato: “Noi siamo per il sostegno di chi si fermerà con lo sciopero. Siccome si parla di una riunione di domani al ministero delle Infrastrutture la riunione di domani è per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali, nulla a che vedere con i contratti. Quindi chi pensa domani di parlare di contratti e di rinvio dello sciopero si sbaglia di grosso“.

Per evitare di rimanere a terra si consiglia ai viaggiatori di controllare periodicamente il proprio volo, tutte le informazioni riguardo lo sciopero aerei luglio 2023 e visionare eventuali cambiamenti, ritardi o cancellazioni.