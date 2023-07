Lavoro Catania: LIDL, Leroy Merlin e Primark assumono. Ecco tutte le informazioni sui profili ricercati dalle aziende a Catania.

Lavoro Catania: tre profili di alto livello cercati da Lidl, Leroy Merlin e Primark a Catania. Seguono i dettagli delle offerte di lavoro.

Lidl: Real Estate Specialist

Questa posizione, richiesta alla sede regionale di Misterbianco, prevede una job rotation in due aree principali: Construction e Real Estate Development.

Construction : concerne il processo di costruzione degli impianti dell’azienda. Affiancando il Responsabile Tecnico si apprenderà come gestire una gara d’appalto; ci si recherà in cantiere per monitorare l’andamento dei lavori e la loro qualità, comunicando con gli enti preposti per la gestione delle pratiche di costruzione e apertura di un Punto Vendita.

Real Estate Development: Affiancando il Real Estate Development Manager (Responsabile Sviluppo) si entrerà in contatto con molteplici interlocutori, partecipando alle attività di valutazione e di gestione delle operazioni immobiliari; si sarà coinvolti nella raccolta di informazioni e nella gestione della documentazione tecnico-amministrativa necessariaper l'apertura di un Punto Vendita.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Real Estate Specialist sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile, Architettura) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale)

Precedente breve esperienza

Dinamicità e forte orientamento all’obiettivo

Buone doti organizzative e di pianificazione

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali.

Lo stipendio rientra nella categoria di Primo Livello della CNLL (Distribuzione Moderna Organizzata) con un contratto a termine di 12 mesi con concrete possibilità di rinnovamento a tempo indeterminato al suo termine.

Per candidarsi basterà collegarsi al sito ufficiale LIDL.

Lavoro Catania – Leroy Merlin: Manager della vendita

Questa posizione, per la sede catanese di Leroy Merlin, prevede:

Definire la strategia dell’offerta: concorrenziale, differenziale e locale

Garantire la relazione e la vendita con il cliente

Organizzare spazi promozionali e lineari chiari, attrattivi e performanti

Sviluppare le performance di reparto in coerenza con la strategia di negozio

I requisiti per accedere a questa posizione sono i seguenti:

Laurea e/o Master in discipline economico-scientifiche (preferibile);

Esperienza manageriale e/o commerciale in posizioni analoghe;

Digital mindset e consolidata conoscenza di strumenti di Business Intelligence.

Visione strategica e propensione all’innovazione

Leadership situazionale e collaborativa;

Problem solving e Decision Making

La pagina di Leroy Merlin concernente l’annuncio non fornisce informazioni riguardo la retribuzione. Collegandosi al sito dell’azienda sarà possibile mandare la

Lavoro Catania – Primark: Store Manager

La posizione di Store Manager, per la sede catanese di Primark, ha i seguenti compiti:

Guidare, formare e sviluppare il proprio team manageriale: al raggiungimento degli obiettivi ed allo sviluppo dei talenti interni;

Gestire commercialmente il punto vendita: monitorare le opportunità commerciali e le analisi delle performance;

Gestire lo stock: predisporre il budget degli ordini e gestire il team manageriale che si occupa di effettuare gli ordini di grandi volumi di merce;

Garantire ottimi standard espositivi del prodotto e di servizio per un’eccellente customer experience;

Gestire il conto economico: stimare i forecast di vendita e il piano di assunzioni durante l’anno, insieme al P&C (HR) Manager, in base alle esigenze commerciali.

I requisiti per poter accedere a questa posizione sono i seguenti:

Dinamico e proattivo;

Con esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO;

Con esperienza nella gestione diretta di team manageriale;

Disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia. Primark supporterà economicamente i tuoi trasferimenti fin dall’assunzione, con una specifica policy d’affitto che prevede un contributo fino ad un massimo di 1.000€ lordi mensili per una durata fino a 18 mesi.

Anche Primark, sul sito, non fornisce informazioni riguardo lo stipendio. In ogni caso, per inviare la candidatura basterà collegarsi al sito ufficiale e mandare il curriculum online.