L’Agenzia delle Entrate (AdE) sta portando avanti un importante programma di potenziamento dell’organico che prevede migliaia di assunzioni tramite nuovi concorsi pubblici per funzionari.

In particolare il Piano dei fabbisogni del personale AdE per il triennio 2024 – 2026 stabilisce il reclutamento di 3700 funzionari e 20 dirigenti mediante nuovi bandi di concorso.

Ecco tutte le informazioni necessarie per questi bandi in arrivo nei prossimi mesi.

Concorso Agenzia delle Entrate: i posti per il piano triennale

Nel triennio 2024 – 2026, si prevede il reclutamento di 3720 unità di personale tramite nuovi concorsi pubblici. Dei bandi previsti, al momento ne sono stati pubblicati 2: quello per i funzionari Risorse Umane, per un totale di 148 posti e quello per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, i cui posti disponibili sono 470.

Restano da bandire i seguenti concorsi pubblici:

concorso per 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale (ACFI);

per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale (ACFI); concorso per 3170 funzionari per attività tributaria, di cui una quota sarà destinata alla Direzione Provinciale di Bolzano;

per attività tributaria, di cui una quota sarà destinata alla Direzione Provinciale di Bolzano; concorso per 20 funzionari da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta;

da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta; concorso per 50 funzionari ICT ;

; concorso per 100 funzionari per logistica e approvvigionamento;

per logistica e approvvigionamento; concorso per 20 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici di supporto alle attività istituzionali (cd. attività no-core).

Concorso Agenzia delle Entrate: i requisiti

I concorsi disponibili sono per laureati. Non sono invece previsti, al momento, nuovi concorsi dell’Agenzia Entrate per diplomati, che erano indicati nella precedente programmazione dell’ente ma sono stati eliminati con la pubblicazione del PTFP aggiornato per il prossimo triennio.

La selezione

In attesa dei bandi, non si sa ancora su cosa potranno vertere le prove di esame previste dal concorso. Tuttavia, in base ai concorsi già banditi, saranno previste prove semplificate, da svolgere anche con l’ausilio di strumenti informatici, e comprenderanno sicuramente inglese e informatica tra le materie d’esame. Dovrà essere prevista, inoltre, una prova scritta e una prova orale, che comprendono la verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Come candidarsi

Anche per le istruzioni per quanto riguarda le candidature bisogna attendere l’uscita del bando. Tuttavia per candidarsi bisognerà sicuramente farlo attraverso solo via web, tramite il portale inPA. Per identificarsi sarà necessario SPID/CIE/ CNS.