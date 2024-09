Concorso atleti carabinieri: pubblicato il bando per futuri atleti carabinieri. il concorso sarà destinato al Centro Sportivo dell’Arma. Sono disponibili 14 posti totali: 8 per il settore maschile e 6 per quello femminile, coprendo diverse discipline sportive. Il requisito minimo per partecipare è la licenza media. Le candidature devono essere presentate entro il 9 ottobre 2024.

Di seguito una guida dettagliata sui requisiti necessari, sul processo di selezione e su come inviare la propria domanda di partecipazione.

Concorso atleti carabinieri, i posti maschili

Si prevede la copertura di 8 posti nel ruolo maschile e di 6 posti nel ruolo femminile ripartiti nelle seguenti discipline sportive:

Posti maschili

n. 1 posto per nuoto, specialità 200 mt. dorso (F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto);

(F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto); n. 1 posto per nuoto, specialità 100 mt. farfalla (F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto);

(F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto); n. 1 posto per canottaggio e canoa olimpica, specialità K1 1000 (F.I.C.K. Federazione Italiana Canoa Kayak);

(F.I.C.K. Federazione Italiana Canoa Kayak); n. 1 posto per arti marziali nella disciplina Taekwondo, categoria 58 Kg (F.I.T.A. – Federazione Italiana Taekwondo);

(F.I.T.A. – Federazione Italiana Taekwondo); n. 1 posto per arti marziali nella disciplina Taekwondo, specialità Freestyle (F.I.T.A. – Federazione Italiana Taekwondo);

(F.I.T.A. – Federazione Italiana Taekwondo); n. 1 posto per pugilato, categoria 80 Kg (F.P.I. – Federazione Pugilistica Italiana);

(F.P.I. – Federazione Pugilistica Italiana); n. 1 posto per sport invernali, specialità Slittino singolo (F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali);

(F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali); n. 1 posto per atletica leggera, specialità 3000 mt, corsa campestre, corsa in montagna up and down (F.I.D.A.L. – Federazione Italiana Atletica Leggera).

Concorso atleti carabinieri, i posti femminili

Per i ruoli femminili sono richiesti:

n. 2 posti per mountain bike XCO nella disciplina mountain bike XCO (F.C.I. – Federazione Ciclistica Italiana);

(F.C.I. – Federazione Ciclistica Italiana); n. 1 posto per arti marziali nella disciplina Lotta stile libero, categoria 65 Kg (F.I.J.K.A.M. – Federazione Italiana Judo lotta Karate Arti Marziali);

(F.I.J.K.A.M. – Federazione Italiana Judo lotta Karate Arti Marziali); n. 1 posto per scherma, specialità Fioretto (F.I.S. – Federazione Italiana Scherma);

(F.I.S. – Federazione Italiana Scherma); n. 1 posto per atletica leggera, specialità Salto in alto (F.I.D.A.L. – Federazione Italiana Atletica Leggera);

(F.I.D.A.L. – Federazione Italiana Atletica Leggera); n. 1 posto per sport equestri, specialità Salto ostacoli (F.I.S.E. – Federazione Italiana Sport Equestri).

Concorso atleti carabinieri, i requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso per atleti dell’Arma dei Carabinieri 2024 quanti hanno i requisiti sotto elencati:

cittadinanza italiana;

siano riconosciuti “atleta di interesse nazionale” , dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano; godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 24esimo anno. Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 28 anni;

Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

di chi esercita la responsabilità genitoriale; diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

Concorso atleti carabinieri, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso 14 atleti dei Carabinieri 2024 deve essere inviata tramite la procedura esclusivamente telematica disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID.

I documenti da presentare

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi dei seguenti documenti: