Personale Ata aumenti stipendi: Lo scorso 12 luglio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un importante decreto che regola le modalità di attribuzione delle posizioni economiche per il personale Ata, questo provvedimento è fondamentale per l’attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Istruzione e Ricerca, mirato a valorizzare economicamente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole italiane.

Personale Ata aumenti stipendi: cosa prevede il decreto

Prevede una rivalutazione delle posizioni economiche già esistenti per il personale Ata, con un finanziamento totale di 137 milioni di euro, di cui 73 milioni sono destinati alla rivalutazione delle circa 52 mila posizioni economiche attualmente in godimento.

Gli aumenti stabiliti per ora sono i seguenti;

Collaboratori: dai 600 a 700 euro;

Operatori: dai 600 agli 800;

Assistenti, prima posizione economica: dai 1200 ai 1300 euro;

Assistenti, seconda posizione economica: dai 1800 ai 2000 euro.

Personale Ata aumenti stipendi: le cifre attuali

Lo stipendi di queste figure professionali dipende da vari fattori, tra cui l’anzianità di servizio, il ruolo specifico e il tipo di istituto scolastico.

Con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2019-2021, sono state apportate modifiche agli stipendi, e le nuovo classificazioni previste per il 2024 porteranno ulteriori aggiornamenti. Quali sono le attuali retribuzioni del personale ATA?

Collaboratore Scolastico : ruolo chiave nel supporto operativo: queste figure svolgono un ruolo fondamentale all’interno delle scuole, occupandosi della pulizia e della sorveglianza degli ambienti. Lo stipendio base si aggira introno ai 1369 euro lordi mensili, circa 1000 netti, per arrivare fino a un massimo di 1722 euro lordi per chi ha più di 30 anni di servizio.

Assistente amministrativo e tecnico : pilastri della Gestione scolastica, essi garantiscono l'efficienza organizzativa e il corretto funzionamento delle scuole gestendo la documentazione e attrezzature tecniche. Il loro stipendio netto si attesta intorno ai 1536 euro lordi

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: il vertice della gestione, sono figure responsabili della gestione amministrativa e finanziaria della scuola, il loro salaria arriva a circa 2000 euro lordi

Nuove posizioni economiche

Il decreto introduce anche 46mila nuove posizioni economiche, le quali saranno distribuite come segue: