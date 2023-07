Sciopero aerei luglio 2023: quali sono i voli garantiti? Tutte le informazioni sullo stop ai voli delle prossime ore.

Sciopero aerei luglio 2023: le proteste nel settore dei trasporti stanno andando avanti da giorni ormai. Tuttavia, a preoccupare molto gli italiani, soprattutto considerando anche il periodo di ferie estive, è lo sciopero dei voli previsto per il weekend. Infatti, coloro i quali avevano deciso di ricavarsi anche una breve pausa dal lavoro potrebbero trovarsi a fronteggiare delle difficoltà in seguito allo stop ai voli. Ecco tutte le informazioni in merito allo sciopero aerei previsto per il fine settimana in arrivo.

Sebbene lo sciopero nel settore dei trasporti, compresi i mezzi ferroviari, è iniziato già a partire da qualche giorno, per il settore aereo si attende il weekend. In particolare, la giornata nera sarà quella di domani, sabato 15 luglio 2023, quando diversi lavoratori saranno in agitazione.

Nello specifico, le tempistiche di protesta comunicate sono le seguenti:

Personale dipendente società di handling aeroportuale – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

– dalle ore 10:00 alle 18:00; Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

– dalle ore 10:00 alle 18:00; Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

– dalle ore 10:00 alle 18:00; Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

– dalle ore 10:00 alle 18:00; Personale navigante Soc. Vueling S.A. – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

– – dalle ore 10:00 alle 18:00; Personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air – 4 ore – dalle ore 12:00 alle 16:00

Sciopero aerei luglio 2023: i voli garantiti a Catania

Quali sono i voli che saranno garantiti per quanto riguarda l’aeroporto di Catania Fontanarossa? Come per ogni sciopero aerei, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha rilasciato una lista dettagliata sui voli di collegamento con un unica frequenza giornaliera che saranno garantiti. Ecco la lista per quanto riguarda i collegamenti in partenza o in arrivo all’aeroporto di Catania:

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC);

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG);

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ).

Sciopero aerei luglio 2023: i voli garantiti in Sicilia

Tuttavia, in occasione degli scioperi dei voli, anche altri collegamenti sono garantiti per quanto riguarda le Isole. Di seguito, la lista del resto dei voli garantiti da e per la Sicilia: