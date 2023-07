Codice della strada: in arrivo nuove regole per monopattini elettrici

In arrivo una nuova regolamentazione per i conducenti dei monopattini elettrici. Ecco quali saranno le novità.

Quante volte, a Catania e in tante altre città d’Italia, capita di imbattersi con i diversi monopattini elettrici, forniti dalle compagnie di sharing, fermi in mezzo ai marciapiedi? O i conducenti che percorrono strade in controsenso? Sono episodi all’ordine del giorno e ora il governo, su proposta del ministro Salvini, intende stabilire una nuova regolamentazione per questi mezzi che sono, ormai, parte integrante del traffico cittadino.

Il nuovo decreto legge propone un nuovo Codice della Strada approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 giugno 2023 e che adesso dovrà andare al vaglio del Parlamento prima di diventare legge. L’entrata in vigore è prevista entro la fine del 2023.

Tra gli obblighi proposti, figura quello di avere un contrassegno identificativo, una sorta di mini targa, che sia adesivo, plastificato e non removibile. I conducenti, inoltre, dovranno effettuare una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, nonché l’obbligo di indossare il casco anche se si è maggiorenne (attualmente l’obbligo del casco è rivolto ai conducenti minorenni). E ancora, viene aggiunto il divieto di circolazione contromano. Stretta anche sulla velocità massima, che dovrà essere pari a 50 km/h. Il ddl prevede anche di richiedere ai gestori dei servizi di monopattini in sharing di adattarsi alla misura, installando sistemi che impediscano l’uso del monopattino nelle aree vietate.