Sicilia: bimbo di 6 mesi muore dopo caduta da fasciatoio

Tragedia in Sicilia: un bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio. Inutile il trasferimento al Cannizzaro di Catania.

Dramma in Sicilia, dove questa mattina è morto un bambino di sei mesi vittima di un incidente avvenuto a casa. Il bimbo, residente ad Agira nell’Ennese, sarebbe caduto dal fasciatoio e le sue condizioni sarebbero apparse subito gravi. Secondo quanto riportato, il piccolo sarebbe stato portato all’ospedale Umberto I di Enna, dove sarebbe stato organizzato il trasferimento al Cannizzaro di Catania.

Per effettuare il passaggio di ricovero da un ospedale all’altro, sarebbe stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e il decesso è avvenuto proprio poco dopo il suo arrivo al Cannizzaro.

“Non ci sono parole dopo una simile tragedia – ha dichiarato sulla questione la sindaca di Agira, Maria Greco –, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo e ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi”.