Incidente sul lavoro in Sicilia: morto un operaio

Tragedia sul lavoro in Sicilia: un operaio è morto dopo essere caduto durante i lavori che stava effettuando.

Una nuova morte bianca si è verificata in Sicilia oggi: un operaio di 41 anni è morto a causa di un incidente avvenuto intorno alle 12.30. La tragedia è avvenuta a Caronia, nel Messinese.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe caduto da una struttura in legno mentre lavorava. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, e gli inquirenti stanno indagando sui fatti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gli opportuni rilievi e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Infatti, la vittima è deceduta a causa delle ferite riportate nella caduta mentre veniva condotto all’ospedale di Sant’Agata di Militello.