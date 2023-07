Sicilia, scomparsa una ragazza di 22 anni: trovato il corpo senza vita

Scomparsa una ragazza lo scorso 10 luglio: è stato trovato il suo corpo senza vita.

Lunedì 10 luglio è scomparsa Noemi Fiore, una ragazza di 22 anni, da Modica, in provincia di Ragusa. I motivi del suo allontanamento sono sconosciuti e per questo familiari e amici hanno pubblicato sui vari social un avviso per rendere noto il fatto e chiedere informazioni a chiunque abbia notizie della giovane.

Purtroppo, però, stamattina è arrivata la triste notizia: il corpo della ragazza è stato ritrovato, ma senza vita. Adesso le autorità indagheranno sulle dinamiche del fatto.