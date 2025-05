A Catania è stato rece avviato un nuovo piano settimanale di Street Control, che per l’intera settimana in corso amplierà l’attività della Polizia Municipale. Il programma prevede un’estensione dei controlli a nuove strade cittadine, andando oltre quelle già monitorate nei giorni precedenti, con l’intento di rendere l’azione di contrasto più capillare ed efficace.

L’iniziativa è finalizzata a contrastare con maggiore efficacia la sosta irregolare e le violazioni del Codice della Strada, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico urbano.

Le vie interessate

Le nuove arterie interessate dal servizio includono:

Via Plebiscito,

Via Acquicella Porto,

Via Domenico Tempio,

Via Cristoforo Colombo,

Via Plaia,

Viale Kennedy,

Viale Librino,

Viale Bummacaro,

Viale Moncada,

Viale Castagnola,

Via Zia Lisa,

Via San Jacopo,

Via Officina Meccanica,

Via Gelso Bianco,

l’Asse Attrezzato, inclusi tutti gli svincoli di collegamento.

Il potenziamento dei controlli mira a garantire maggiore ordine sulle strade e a tutelare la sicurezza dei cittadini attraverso un monitoraggio più esteso e puntuale del territorio urbano.

Le violazioni più frequentemente accertate tramite il sistema Street Control riguardano principalmente: la sosta in doppia fila, il parcheggio in prossimità di incroci, passi carrabili o fermate degli autobus gestiti dall’AMTS, l’utilizzo improprio delle corsie riservate, l’ostruzione del passaggio pedonale o ciclabile e il posizionamento di veicoli in aree vietate o troppo vicine alle curve stradali.