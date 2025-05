Nei prossimi giorni verranno effettuati interventi con l’uso delle ganasce in via Cosenza e via Giuseppe Patanè. catania continua a lottare contro la sosta selvaggia e proprio in queste vie la situazione sembra essere davvero critica. Autovetture lasciate in spazi non consoni, nonostante a pochi metri si trovi il nuovo parcheggio Famà, dotato di oltre trecento posti auto e ancora gratuito per alcuni giorni. A fare il punto della situazione il sindaco Enrico Trantino attraverso un post su Facebook: “nei prossimi giorni interverremo con le ganasce su via Cosenza e su via Giuseppe Patanè. Ci sono passato oggi pomeriggio. Trovo sbalorditivo che si continui a sostare a centro carreggiata, creando caos e difficoltà a chi transita per quelle strade, nonostante a cento metri vi sia il nuovo parcheggio Famà, con oltre trecento stalli, e gratis per qualche giorno ancora. E’ una plastica dimostrazione di quella pessima prassi che dobbiamo provare a modificare, secondo cui i catanesi – come diceva Luigi Prestinenza – devono posteggiare nda ucca ra trigghia”.

Operazione ganasce!

D’altronde pochi giorni da a Catania si è aperta una vera e propria lotta contro la sosta selvaggia e in generale contro il degrado urbano. Da lunedì 12 maggio erano già operative dieci ganasce per il blocco delle auto in sosta irregolare, alle quali presto si aggiungeranno altri 40 dispositivi. Tale operazione si colloca all’interno di una strategia più ampia per migliorare la vivibilità urbana, il primo cittadino ha annunciato nuovi collegamenti AMTS con i comuni limitrofi, la creazione di nuovi parcheggi e interventi di manutenzione stradale previsti per fine anno. Inoltre, è previsto anche un potenziamento del personale amministrativo e della squadra ecologica per contrastare tali comportamenti incivili.