A Catania si torna a usare le ganasce. In occasione della presentazione del nuovo comandante della polizia municipale, Diego Peruga, e del suo vice, Stefano Blasco, il sindaco Enrico Trantino ha colto l’opportunità per annunciare misure più severe contro i comportamenti incivili sempre più diffusi in città.

Le dichiarazioni di Trantino

Il Sindaco di Catania ha annunciato che da lunedì 12 maggio sono già operative 10 ganasce per contrastare la sosta selvaggia. Ha inoltre dichiarato che ne arriveranno presto altre 40, rafforzando così le misure contro la sosta irregolare in città.

“Catania – spiega Trantino via social – non è più in grado di sostenere i comportamenti e gli stili di vita che conosciamo. L’ultimo posto nelle classifiche ambientali impone una modifica dei modelli di sviluppo del territorio. Siamo la città con il maggior numero di autovetture per abitanti, nonostante la conurbazione della nostra area urbana ci permetta di fare a meno della macchina per gli spostamenti. Invece, anche per pochi metri la utilizziamo, e quasi sempre con un solo passeggero a bordo. Se vogliamo essere attrattivi per chi vuole investire da noi, dobbiamo ridurre il traffico urbano migliorando le condizioni di vivibilità”.

All’interno di questa visione, ha spiegato il primo cittadino, si stanno progettando nuovi collegamenti AMTS con i comuni della prima cintura e la realizzazione di parcheggi, oltre agli interventi di manutenzione stradale, che realisticamente potranno partire solo verso la fine dell’anno, una volta ricevuti i fondi necessari. È inoltre previsto un rafforzamento sia del personale amministrativo che della squadra ecologica per contrastare abusivismo e degrado. Il sindaco ha concluso affermando che l’obiettivo non è quello di punire, ma di promuovere una crescita condivisa.

Una nuova fase per un alto di qualità

Durante l’incontro tenutosi nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino ha annunciato che nelle prossime settimane saranno operativi 120 nuovi vigili urbani. Rivolgendosi al nuovo comandante Diego Peruga e al suo vice Stefano Blasco, il primo cittadino ha espresso parole di fiducia e incoraggiamento, sottolineando l’importanza del loro incarico per garantire maggiore ordine e sicurezza in città: “siete stati chiamati per inaugurare una nuova fase nel corpo della polizia municipale, per compiere insieme un salto di qualità nel rispetto delle regole e delle fondamenta della convivenza civile. Dobbiamo imprimere un cambio di passo che coniughi prevenzione e repressione”.