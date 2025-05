Attività sportive e all’aria aperta , passeggiate a piedi in bici o monopattino, mercatini dell’artigianato, proposte artistiche, culturali e di solidarietà animeranno gli spazi fronte mare da vivere in libertà e sicurezza.

Nell’arco di tutta la giornata, dalle ore 10 alle 19 , ci sarà spazio per “ La musica: un dono solidale ” con banchetti dedicati alla Pesca di Beneficenza per bambini e adulti, screening pressorio e glicemico, attività di sensibilizzazione e informazione a cura dell’associazione “Un Battito e un Respiro”

In piazza Franco Battiato, ex Nettuno, in prossimità della casa dell’acqua, dalle ore 11.30 alle 13.00 Balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily in Swing”.