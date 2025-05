Webuild ha avviato i lavori del lotto 1 dell’autostrada Ragusa-Catania, una delle infrastrutture stradali più significative del sud Italia. L’opera, commissionata da Anas (Gruppo FS Italiane), include la realizzazione del Viadotto Vallone delle Coste, struttura chiave per migliorare la mobilità tra le province di Ragusa, Catania e Siracusa. L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e ottimizzare il flusso delle merci.

Alta capacità ferroviaria Palermo-Catania-Messina: avanzano i lavori

In parallelo, Webuild continua i lavori per il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Catania-Messina, parte del corridoio europeo TEN-T. I lavori interessano oltre 200 km di nuova linea ferroviaria, e prevedono l’impiego di 19 grandi TBM (talpe meccaniche). Le nuove tratte permetteranno di coprire il tragitto Palermo-Catania in 2 ore e Messina-Catania in 45 minuti, rivoluzionando il trasporto ferroviario in Sicilia.

Nel lotto 4B Nuova Enna-Dittaino, sono in fase di assemblaggio due TBM: Atena, quasi pronta per iniziare lo scavo delle gallerie Sicani, e Demetra, attualmente in montaggio. Anche nel lotto 4A Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna sono arrivate le componenti per una nuova TBM destinata alla realizzazione della galleria Trinacria.

Impatto economico e occupazionale: 7.000 posti di lavoro previsti

Oltre agli aspetti infrastrutturali, Webuild sottolinea l’impatto occupazionale del progetto: si stimano 7.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, grazie anche al coinvolgimento di circa 1.700 imprese della filiera produttiva locale. L’azienda sta investendo anche in formazione professionale, con due fabbriche tecnologiche attive a Belpasso (CT) e una in apertura a Dittaino (EN), per la produzione dei conci delle gallerie.

Fondamentale in questo processo è il centro di addestramento pratico di Belpasso, dove personale esperto e tecnologie avanzate (simulatori TBM, docenti specializzati, macchinari industriali) permettono di formare tecnici in grado di operare con elevati standard di qualità e sicurezza.