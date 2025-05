Inaugurato a Catania, precisamente a Librino, un nuovo impianto fotovoltaico sociale, realizzato con il contributo di Ikea Italia nell’ambito dell’iniziativa EnergyPOP, promossa da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente. Dopo le esperienze già avviate lo scorso anno a Firenze ed Empoli, l’impegno di Ikea Italia nel favorire l’uso delle energie rinnovabili e nel contrastare la povertà energetica si estende anche alla Sicilia. Questo intervento fa parte della campagna “Compostiamoci bene”, lanciata da Ikea Italia, che dal 2016 collabora con AzzeroCO2, società specializzata in ingegneria e consulenza ambientale, per promuovere progetti di riforestazione e riqualificazione ecologica.

Verso il risparmio energetico!

A partire dal 2023, Ikea Italia ha iniziato a partecipare a EnergyPOP, un’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa pensata per installare pannelli fotovoltaici su strutture di edilizia popolare o su immobili gestiti da cooperative e organizzazioni attive nel sociale, con l’obiettivo di generare energia elettrica destinata a persone che si trovano in difficoltà economica e non riescono a sostenere i costi energetici. In Italia, oltre 2 milioni di nuclei familiari – corrispondenti al 7,7% del totale – vivono in situazione di povertà energetica, una condizione che in Sicilia interessa circa il 12% della popolazione. Si parla di interi nuclei familiari che faticano a usufruire di servizi energetici fondamentali, come l’illuminazione domestica o il riscaldamento. Il continuo incremento dei prezzi dell’energia ha reso questa condizione ancora più critica, sottolineando la necessità urgente di misure capaci di assicurare un accesso equo e sostenibile alle risorse energetiche. L’impianto fotovoltaico installato a Catania costituisce una soluzione concreta a questo problema: da un lato, permetterà alle famiglie coinvolte di ridurre le spese legate ai consumi energetici; dall’altro, favorirà la diffusione di fonti rinnovabili, apportando vantaggi sia dal punto di vista sociale che ambientale.

Il nuovo impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico è stato installato all’interno di un complesso di edilizia popolare situato nel quartiere Librino, a Catania, e gestito dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP). L’edificio ospita 72 famiglie. Con una capacità di 19,57 kWp, il sistema contribuirà ad abbassare sia le spese energetiche che l’impatto ambientale degli appartamenti, consentendo di evitare ogni anno l’emissione di circa 9.040 chilogrammi di CO2 equivalente nell’atmosfera.

I fondi per la realizzazione provengono dalla campagna di promozione sostenuta da Ikea durante il periodo natalizio, per ogni albero di Natale restituito 3 euro sono stati destinati al progetto sociale. Oltre all’impianto, è prevista l’apertura di un centro socio-sanitario nello stesso stabile. L’iniziativa rappresenta un modello di welfare innovativo, volto a ridurre le disuguaglianze e favorire una transizione energetica inclusiva e sostenibile.