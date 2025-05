Il Catania continua il suo percorso nei playoff di Serie C, dopo essere uscito vittorioso dalla sfida del “Massimino” contro il Giugliano, conclusasi per 3-2, grazie alle reti di Inglese, autore di una doppietta e Ierardi, che ha siglato il gol del momentaneo 2-1.

Gli uomini di mister Toscano sono già impegnati stasera, alle ore 20, contro il Potenza, che ha sconfitto il Picerno per 2-0, per il secondo turno, sempre allo stadio “Angelo Massimino”. Anche in questo caso è gara secca e in caso di parità passa il turno chi si è piazzato meglio nella regular season. Passare il turno stasera significherebbe accedere alle fasi nazionali in cui si si potrà incrociare con i club appartenenti agli altri gironi.

Catania – Potenza: i precedenti in regular season

In campionato, il precedente al “Massimino” sorride al Potenza, che ha espugnato il campo dei rossazzurri con il risultato di 0-2, doppietta di Caturano. A Potenza, invece, nel corso dell’ultima giornata della regular season, il Catania si è imposto per 1-2, con i gol di Raimo e Inglese che fa ottenere i 3 punti alla squadra etnea al 90esimo.

Il Potenza ha concluso il campionato al settimo posto, 2 posizioni sotto i rossazzurri che avranno, dunque, a disposizione 2 risultati su 3 per ottenere il passaggio del turno.

Playoff Serie C, Catania – Potenza: dove vederla

Per chi non riuscirà a recarsi allo stadio “Angelo Massimino”, il match contro il Potenza sarà visibile su Sky satellite, al canale Sky Sport 252, o in streaming su Sky Go o Now. Nessuna possibilità, quindi, di vedere la partita gratis in Rai che, invece, trasmetterà Crotone – Juventus U23.

Catania – Potenza: probabili formazioni

I rossazzurri stasera dovranno fare e mano di Gega, che sarà sottoposto giovedì ad intervento di stabilizzazione spalla sinistra e Gabriel Lunetta, autore di una buona partita ma che ha dovuto abbandonare il campo al 53′ nel corso del match contro il Giugliano. L’ esito degli esami ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado.

Consueto 3-4-2-1 per Toscano che dovrebbe schierarsi con Dini in porta, Di Gennaro al centro della difesa con Ierardi e Celli a fare da braccetti, in mezzo al campo Sturato e Di Tacchio, con gli esterni Raimo e Anastasio, e in avanti Jimenez de Dalmonte a supporto di Inglese unica punta.

Il Potenza di De Giorgio dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Alastra tra i pali, Bachini e Verrengia centrali di difesa mentre i terzini saranno Riggio e Burgio. Centrocampo a 3 con Erradi, Felippe e Castorani e tridente d’attacco composto dalle ali Schimmenti e Petrungaro, con Caturano centravanti, uomo da tenere a bada, autore di una doppietta in casa dei rossazzurri nella regular season.