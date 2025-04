Hai un talento nascosto che aspetta solo di essere scoperto? Sei pronto a far emergere la tua passione davanti alle telecamere? Se la risposta è sì, l’opportunità giusta arriva a Catania il prossimo 8 Maggio 2025, grazie alla SDL 2005 Srl. Un casting che non si limita solo alla ricerca di volti nuovi, ma apre le porte a chi ha voglia di mettersi in gioco nel mondo della televisione. Ecco come partecipare!

Un’opportunità per i talenti catanesi

La giornata di casting organizzata dalla SDL 2005 Srl rappresenta una concreta occasione per tutti coloro che credono di avere una marcia in più, ma che fino ad oggi non hanno mai avuto l’opportunità di mostrarsi al grande pubblico. Il casting è aperto a tutti i maggiorenni con abilità particolari o una passione per lo spettacolo. Non è necessaria alcuna esperienza pregressa, ma solo una grande voglia di mettersi in gioco.

Casting a Catania: come partecipare

La partecipazione al casting è semplice e chi intendesse candidarsi può scegliere una delle tre diverse modalità previste: