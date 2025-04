Acoset S.p.A nella giornata di ieri ha comunicato che nei prossimi giorni ci saranno dei lavori nei comuni di San Giovanni La Punta e San Gregorio a causa di una ingente perdita.

I lavori giorno 26 aprile

Il disservizio dovuto ad una ingente perdita all’interno della colonna del pozzo romano Ex-Rindone per un ammacco di acqua di circa 20 l/s, sarà aggiustato nella giornata di sabato 26 aprile. Il guasto che sta compromettendo il servizio idrico dovrebbe essere ultimato nel tardo pomeriggio dello stesso sabato, salvo possibili complicazioni.

Per eseguire la riparazione in sicurezza occorrerà disalimentare tutto il pozzo per un ammanco temporaneo di 80 l/s d’acqua. Una volta terminati i lavori il pozzo sarà riarmato, per ciò che concerne i servizi dovrebbero riprendere non appena i serbatoi e le condotte saranno nuovamente riempiti.