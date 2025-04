In vista dei ponti del 25 aprile e 1° maggio 2025, la Sicilia si conferma la destinazione più desiderata dagli italiani. A rivelarlo è un’indagine dell’Osservatorio Telepass, condotta in collaborazione con Seed Digital, che analizza le tendenze di ricerca online relative alle vacanze primaverili. Con il 47% delle preferenze tra le regioni italiane, l’isola si posiziona nettamente al primo posto, seguita da Toscana (13%) e Campania (10%). Nella top 10 anche Emilia-Romagna, segno che la voglia di viaggiare nel Bel Paese è più viva che mai. Le mete più ricercate includono Ischia, prima in classifica tra le località, seguita da Roma, Rimini e Riccione: un mix perfetto tra mare, cultura e relax.

Aumentano le ricerche: viaggi brevi, flessibili e a misura di portafoglio

Il confronto tra i dati raccolti nei periodi giugno 2023 – marzo 2024 e giugno 2024 – marzo 2025 mette in luce un aumento del 7% nelle ricerche online, passate da 988.000 a quasi 1,1 milioni. Questo incremento dimostra una crescente attenzione alla pianificazione anticipata e alla gestione dei costi, con gli utenti che scelgono mete italiane nel 87% dei casi. La ricerca di soluzioni intelligenti, flessibili e accessibili è una costante: vacanze brevi, spostamenti rapidi e strutture ricettive vicine. In forte calo l’interesse verso mete internazionali, come Spagna (4%) ed Egitto (2%), segno che la vacanza “prossima” resta la scelta preferita per chi cerca equilibrio tra benessere e praticità.

Auto e voli a corto raggio: la mobilità si fa integrata e smart

Nel 2025 la tendenza è chiara: gli italiani prediligono mezzi che garantiscano autonomia, flessibilità e tempi contenuti. L’auto resta la regina degli spostamenti per le vacanze brevi, ma cresce anche l’interesse verso i voli a corto raggio, che rappresentano il 49% delle ricerche sugli spostamenti. La preoccupazione per il traffico nei giorni clou resta alta, confermando il bisogno di mobilità intelligente e senza stress.