In vista del lungo ponte dal 25 aprile al 1 maggio e del conseguente aumento di turisti in città, il Comune di Catania ha avviato una massiccia operazione di pulizia straordinaria, voluta dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore all’Ambiente Massimo Pesce. L’intervento, affidato alla Gema Spa, si è concentrato in particolare sul Lotto Centro della città, dove sono entrati in azione centinaia di operatori supportati da numerosi mezzi meccanici. L’obiettivo è stato quello di eliminare cumuli di rifiuti che ormai erano stati abbandonati da diversi giorni se non settimane! D’altronde negli ultimi tempi, molte zone urbane di Catania erano state invase da micro discariche, risultato di comportamenti incivili di alcuni cittadini, malfunzionamenti nell’impianto di Coda Volpe-Lentini e inefficienze nella gestione della raccolta.

Tra micro discariche e lavori no stop

Grazie a un lavoro ininterrotto durato tre giorni e attivo 24 ore su 24, sono state raccolte circa 1.500 tonnellate di rifiuti. La maxi operazione ha restituito pulizia e dignità, tanto agognata, ad una zona nevralgica della città, dove operano oltre 10.000 attività commerciali e che ogni giorno accoglie lavoratori, studenti e turisti.

L’Amministrazione sottolinea però come il successo di queste operazioni dipenda anche dal comportamento dei cittadini. Per questo motivo, è stato rinnovato l’invito a collaborare attivamente, rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti e adottando atteggiamenti più responsabili. Inoltre, saranno intensificati i controlli e applicate sanzioni a chi non si attiene alle normative.

I centri di raccolta in città

La Direzione Ecologia del Comune e i responsabili della Gema Spa si sono impegnati e si impegneranno a migliorare l’efficienza del servizio di raccolta differenziata, assicurandosi che venga rispettato il calendario stabilito. Allo stesso tempo, si punta a garantire una pulizia più regolare e accurata di strade e marciapiedi.

Infine, l’amministrazione invita i cittadini e i titolari di attività commerciali a utilizzare in maniera corretta i Centri Comunali di Raccolta (CCR), che permettono di smaltire non solo rifiuti ingombranti, ma anche elettrodomestici, apparecchi elettronici, grandi quantità di carta, plastica, vetro, farmaci scaduti, pile, abiti usati, sfalci di potatura e legno.

Nel Lotto Centro, i CCR sono situati in via Galatioto a Picanello, in via Carmelo Patané Romeo nel quartiere Borgo-Sanzio, e all’incrocio tra via Fratelli Cairoli e via Ammiraglio Caracciolo a Nesima Inferiore. Altri centri sono operativi in viale Tirreno (Trappeto Nord) per il Lotto Nord e in viale Biagio Pecorino (zona San Giorgio-Librino) per il Lotto Sud.