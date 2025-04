L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania (AMTS) ha reso noto che, a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale Cub Trasporti di Catania, il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico potrebbe subire modifiche e interruzioni nella giornata di lunedì 7 aprile 2025.

Proprio per questo è stato annunciato uno stop programmato dalle ore 00:01 fino alle ore 24:00 dello stesso giorno. La protesta, prevista per l’intera giornata, potrebbe determinare disagi per gli utenti del trasporto pubblico, con una possibile riduzione delle corse o, in alcuni casi, la sospensione temporanea di alcune tratte.

AMTS invita pertanto i cittadini a prendere in considerazione eventuali variazioni nel servizio e a pianificare con attenzione gli spostamenti, monitorando eventuali aggiornamenti forniti dall’azienda sui propri canali ufficiali.