“La cura” di Franco da Battiato intesa come la cura per sé stessi, per il prossimo, per la propria terra, per l’universo intero, per la propria passione, per la scelta delle parole e della musica, per la propria musa.

È il tema scelto da Val Romeo per il manifesto variant di Etna Comics 2025, da sempre affidato ai principali artisti siciliani e quest’anno dedicato al grande maestro proprio come l’immagine simbolo della tredicesima edizione della kermesse, realizzata da Igort.

La fumettista messinese trova ispirazione nel brano del cantautore di Ionia, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, ritraendo un giovane Franco Battiato e inquadrando “La cura” come promessa di felicità.

Un amore raccontato attraverso il manifesto variant, nel quale a Battiato viene accostata un’eroina emblematica del mondo del fumetto come Wonder Woman, identificata come un’incarnazione supereroistica della cura e che applica i principi della canzone.

Un nuovo omaggio dello staff di Etna Comics a Franco Battiato, per ricordarlo ancora una volta, in un giorno in cui il mondo intero è impegnato a celebrarlo.

Ecco, di seguito, la variant cover firmata da Val Romeo.