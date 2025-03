Proclamato per la giornata di oggi uno sciopero nazione di ben 24 ore che intaccherà il trasporto aereo! Ad incrociare le braccia saranno gli addetti delle società di handling aderenti ad Assohandlers e i piloti della compagnia aerea easyJet Airlines Limited.

Rallentamenti e cancellazioni voli

Lo sciopero potrebbe determinare ritardi, cancellazioni e rallentamenti nelle operazioni aeroportuali in diversi scali italiani, a rallentare saranno anche i servizi a terra degli aeroporti. D’altronde a scioperare è proprio la società di handling che si occupa di gestire il check-in dei passeggeri, il carico e scarico dei bagagli, il rifornimento degli aeromobili e molte altre attività operative che, in caso di interruzione, possono compromettere l’intera catena logistica aeroportuale. In Sicilia, gli aeroporti di Palermo e Catania sono tra quelli che potrebbero registrare i disagi maggiori.

Le fasce orarie garantite

Nonostante lo sciopero, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha reso noto l’elenco dei voli che saranno comunque garantiti, come previsto dalla normativa vigente. A essere assicurati sono tutti i voli programmati all’interno delle cosiddette “fasce orarie protette”, ovvero dalle 7:00 alle 10:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00. In queste fasce, saranno regolarmente operativi sia i voli di linea sia quelli charter schedulati in partenza, così come quelli in arrivo da tratte intercontinentali.

Rimangono inoltre garantiti i collegamenti aerei con le isole minori, classificati come servizi pubblici essenziali. Tra i collegamenti nazionali assicurati figurano le tratte strategiche tra Roma Fiumicino e le città di Milano Linate, Cagliari, Alghero, Bologna, Torino e Venezia, nonché i collegamenti tra Napoli e Sharm El Sheikh.

Ai passeggeri è fortemente consigliato di verificare in anticipo lo stato del proprio volo, consultando i canali ufficiali della compagnia aerea di riferimento o il sito web dell’aeroporto di partenza. È inoltre opportuno tenere conto di possibili ritardi anche per voli che rientrano nelle fasce protette e pianificare con attenzione eventuali coincidenze o spostamenti successivi.