Aumenta l’attività stromboliane dell’Etna e con essa il relativo tremore vulcanico. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emanato diffuso un avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) con codice colore arancione. Attualmente non si osserva emissione di cenere vulcanica, ma secondo i modelli previsionali, in caso di eventuale fuoriuscita di materiale piroclastico, le ricadute di sabbia vulcanica potrebbero interessare il settore nord-orientale dell’Etna, in direzione dei centri abitati di Linguaglossa e Messina. Già dalle prime luci dell’alba, ore 4.30, il tremore vulcanico aveva mostrato un incremento raggiungendo livelli elevati.

L’aeroporto di Catania Fontanarossa, al momento, non registra alcuna irregolarità nei voli in partenza e in arrivo.

L’INGV continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione dell’attività.

In aggiornamento…