La Regione Sicilia punta sui giovani e investe oltre due milioni di euro per finanziare progetti che favoriscano la loro crescita e inclusione sociale. L’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato un avviso destinato alle associazioni giovanili senza scopo di lucro, con l’obiettivo di migliorare il tessuto sociale, culturale, economico e ambientale dell’Isola. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 2.246.355 euro, di cui 2.128.125 euro provenienti dal Fondo politiche giovanili e 118.229 euro come quota di cofinanziamento regionale.

L’importanza di investire nelle nuove generazioni

“Investire nelle politiche giovanili in Sicilia rappresenta un’opportunità strategica per costruire un futuro migliore, più dinamico e resiliente per l’intera regione” – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano.

Secondo l’esponente del Governo Regionale, i giovani rappresentano il motore del cambiamento e delle trasformazioni sociali. Per questo motivo, le istituzioni devono impegnarsi a creare un ambiente favorevole alla loro crescita, garantendo l’accesso a opportunità educative, professionali e culturali. L’avviso è stato pensato proprio per sostenere progetti innovativi e inclusivi, con un’attenzione particolare alle aree rurali e periferiche, affinché nessuno venga lasciato indietro.

Un’opportunità contro il disagio e la criminalità giovanile

L’iniziativa della Regione Sicilia non è solo un’opportunità di crescita per i giovani, ma anche uno strumento per prevenire fenomeni di emarginazione e devianza. In un contesto in cui la criminalità minorile rappresenta una sfida sempre più attuale – come dimostrano recenti operazioni delle forze dell’ordine di cui abbiamo trattato in questo articolo Criminalità giovanile, blitz in tutta Italia con 73 arresti: coinvolta la Sicilia – offrire alternative educative e professionali diventa essenziale per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Le associazioni giovanili interessate a partecipare devono essere costituite da almeno 36 mesi e avere sede legale o operativa in Sicilia. I progetti dovranno essere destinati ai giovani Siciliani di età compresa tra i 14 e i 35 anni (36 anni non compiuti) e dovranno concentrarsi su tematiche chiave per lo sviluppo della Regione. Tra gli ambiti di intervento rientrano: il contrasto al disagio giovanile, l’inclusione sociale, la partecipazione civica, l’imprenditorialità, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la green economy e la promozione del turismo rurale.

Scadenza e modalità di partecipazione

Le associazioni che intendono presentare i propri progetti hanno tempo fino all’11 aprile per inviare la domanda di partecipazione. Le candidature dovranno essere trasmesse via email all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per dare voce ai giovani Siciliani, permettendo loro di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile.