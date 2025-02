Nella mattina odierna, la base Nato di Sigonella è stata temporaneamente chiusa a causa di una minaccia non specificata a uno degli accessi. L’allerta è stata annunciata attraverso la pagina ufficiale Facebook della struttura, che ha informato il personale dello stato di lockdown e della necessità di seguire le indicazioni delle Naval Security Forces.

Durante il blocco, il traffico in entrata e in uscita dalla base è stato interrotto e reindirizzato all’East Itaf Gate per consentire le opportune verifiche di sicurezza. Tuttavia, il personale italiano in servizio ha smentito ipotesi di violazioni interne o di attacchi terroristici, parlando piuttosto di una semplice intensificazione dei controlli.

Alle 11:25, il lockdown è stato revocato e le normali attività sono riprese. La base ha ringraziato il personale della Navy Security Force per la tempestiva gestione della situazione, garantendo la sicurezza del personale militare e delle infrastrutture.