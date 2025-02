Concorso INPS-INAIL: per il 2025, grazie al decreto Agricoltura, si aprono nuove opportunità di lavoro per i laureati interessati a entrare nel mondo della pubblica amministrazione. È stato autorizzato il reclutamento di 514 nuove risorse: 403 posti per Ispettori INPS e 111 per Ispettori INAIL. L’obiettivo di queste assunzioni è rafforzare le attività di vigilanza e ispezione per assicurare il rispetto delle normative in ambito lavorativo e contributivo.

Il bando del concorso sarà pubblicato sui portali ufficiali di INPS e INAIL. La selezione è aperta a laureati e prevede la possibilità di candidarsi per una posizione regionale, ovvero ogni candidato potrà scegliere di concorrere solo per una specifica regione.

Concorso INPS INAIL: requisiti di accesso

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno soddisfare i requisiti generali richiesti per i concorsi pubblici, tra cui:

cittadinanza italiana o di un altro paese dell’Unione Europea

o di un altro paese dell’Unione Europea maggiore età

laurea triennale o superiore, in linea con il profilo professionale richiesto per il ruolo

Inoltre, saranno indicati i requisiti specifici nel bando ufficiale che verrà pubblicato, insieme alle modalità per partecipare. Per il concorso INPS-INAIL, è probabile che vengano utilizzati sistemi di selezione innovativi, come l’impiego della Commissione RIPAM, per garantire una procedura trasparente e rigorosa.

Concorso INPS INAIL: pubblicazione del bando

Come anticipato, il bando di concorso sarà pubblicato entro dicembre 2025. Il concorso è parte di un piano di assunzione che prevede anche altri reclutamenti da parte dell’INPS, con un totale di 2.500 unità di personale da assumere. La selezione per gli Ispettori INPS e INAIL avverrà contemporaneamente, in linea con quanto disposto dal Decreto Agricoltura.

I candidati dovranno presentare domanda per una sola regione e per una sola posizione, in quanto la selezione sarà organizzata su base regionale.

Mansioni degli Ispettori INPS-INAIL

Gli Ispettori INPS-INAIL avranno il compito di vigilare sul rispetto delle normative lavorative e contributive, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le principali mansioni ci saranno:

Verifica delle norme contributive e assicurative

Controllo della salute e sicurezza sul lavoro

sul lavoro Lotta contro il lavoro irregolare e il caporalato

e il Coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale

L’attività ispettiva si concentrerà su infortuni sul lavoro e malattie professionali, con compiti di accertamento e monitoraggio per garantire che tutte le normative siano rispettate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Come si svolgerà il concorso INPS-INAIL

Il concorso sarà organizzato su base regionale, e potrà comprendere le seguenti fasi:

prove scritte: Una serie di domande a risposta multipla o teorico-pratiche per valutare le competenze specifiche per il ruolo, prova orale: Un colloquio per verificare le conoscenze teoriche e pratiche dei candidati, valutazione dei titoli: Sarà presa in considerazione l’esperienza pregressa e le qualifiche aggiuntive,

Inoltre, è probabile che il concorso si avvalga di tecnologie digitali per facilitare la gestione delle prove.