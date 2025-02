Secondo quanto comunicato da Ersu Catania proprio ieri sono iniziati i lavori per la pista ciclabile in Via Santa Sofia. Peccato che l’intera pista avrebbe dovuto essere completata entro il 31 luglio 2024. Fino a ieri, 10 febbraio 2025, l’intera pista versava in uno stato di notevole abbandono, nonostante fosse una delle infrastrutture chiave previste per migliorare la mobilità sostenibile in città. A febbraio 2025, infatti, la ciclabile non solo non è stata ancora aperta al pubblico, ma non è neppure stata terminata.

Quello che si spera di non veder più

Con i nuovi lavori si spera di non veder più un marciapiede microscopico. Infatti, in molti punti, è ridotto a una dimensione microscopica, rendendo difficoltoso il passaggio per i pedoni, costringendoli quindi a utilizzare la ciclabile in modo improprio. Si spera che con i nuovi lavori vengano istallati numerosi semafori, fondamentali per l’attraversamento in sicurezza alla circonvallazione. Si spera che la nuova pista ciclabile non abbia gli stressi problemi e non susciti le stesse preoccupazioni della pista ciclabile Centro-Plaia!

Il progetto iniziale

Il progetto approvato nel lontano 2012 prevedeva la realizzazione di circa 40 chilometri di piste destinate alla mobilità su due ruote non motorizzate. L’intervento è stato finanziato con un contributo complessivo di 8,2 milioni di euro, nell’ambito dei fondi europei previsti dall’Agenda Urbana regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Si auspica che questi fondi vengano utilizzati in maniera efficiente e mirata, con l’obiettivo di garantire una rete ciclabile sicura ed efficiente, in particolare nelle zone universitarie, dove quotidianamente transitano numerosi giovani. La realizzazione di una ciclabile ben strutturata e protetta potrebbe migliorare significativamente la sicurezza e incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo così alla creazione di una città più sostenibile e vivibile.