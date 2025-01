Ieri, a Catania, è stata ufficialmente inaugurata la nuova pista ciclabile, realizzata lungo le vie: Cristoforo Colombo e Domenico Tempio con attraversamento sulla grande aiuola che immette su viale Kennedy. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini su due ruote, pronti a percorrere insieme il nuovo tratto ciclabile. L’intero evento, promosso dall’amministrazione comunale, ha visto l’adesione di associazioni come Fiab (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta), Legambiente, Etna Viva e Sicilia in Bici.

Il nuovo percorso ciclabile

Il percorso inaugurale, che si è svolto nel giorno dell’Epifania, ha preso il via da piazza Duomo, attraversando via Dusmet e proseguendo fino alla Plaia, concludendosi dopo aver percorso i circa due chilometri che collegano il centro storico della città al faro Biscari. Il serpentone di biciclette è stato aperto da pattuglie a cavallo e in bici della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno garantito la sicurezza dei partecipanti lungo il tragitto. La passeggiata ha anche previsto una breve sosta al boschetto, prima di riprendere il percorso in direzione opposta.

Tra i partecipanti all’iniziativa, oltre ai cittadini e alle associazioni, erano presenti il vicesindaco con delega alla mobilità, Paolo La Greca, e l’assessore alle manutenzioni, Giovanni Petralia, i cui uffici hanno curato la progettazione e la realizzazione della pista ciclopedonale.

Particolare attenzione alla sicurezza

La pista ciclabile è stata realizzata con particolare attenzione alla sicurezza, grazie alla presenza di cordoli protettivi, alberature e tratti rialzati rispetto al livello stradale, che la rendono sicura anche per i pedoni. Inoltre, per garantire l’incolumità dei ciclisti e dei pedoni durante gli attraversamenti, sono stati installati impianti semaforici a chiamata. “Finalmente possiamo dire di avere una vera e propria infrastruttura dedicata alla mobilità sostenibile”, ha dichiarato il vicesindaco La Greca, sottolineando l’importanza di questa nuova arteria per la città, che contribuisce a tutelare ciclisti e pedoni e a connettere il centro cittadino con la zona del mare.

L’assessore Petralia ha spiegato che il progetto di riqualificazione non si è limitato alla realizzazione della pista ciclopedonale, ma ha previsto anche il rifacimento completo dei marciapiedi, che erano in condizioni precarie e pericolose, e la rigenerazione del manto stradale, ora completamente nuovo. Inoltre, l’intero impianto di illuminazione è stato rinnovato con l’installazione di luci a led, per garantire una maggiore sicurezza e un risparmio energetico.