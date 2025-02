Concorsi Ministero Giustizia: è stato pubblicato dal Ministero della Giustizia il nuovo PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione), approvato il 29 gennaio 2025, che delinea la programmazione delle assunzioni e dei concorsi pubblici per il triennio 2025-2027.

Secondo il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027, allegato al PIAO, il Ministero intende coprire oltre 16.300 posti di lavoro nei prossimi tre anni. La maggior parte delle assunzioni avverrà tramite concorso pubblico e riguarderà principalmente le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, ma anche quella degli Operatori. I concorsi saranno rivolti a diplomati, laureati e a chi possiede la licenza media.

A seguire, maggiori dettagli sul PIAO, le assunzioni previste e i prossimi concorsi in uscita nel triennio 2025-2027.

Concorsi Ministero Giustizia: il PIAO

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) del Ministero della Giustizia, che prevede 16.330 assunzioni nel triennio 2025 – 27, di cui 6.841 Funzionari, 9.050 Assistenti, 249 Operatori e 190 Dirigenti, è stato elaborato distintamente per ciascuno dei cinque Dipartimenti che compongono lo stesso Ministero, ossia:

Dipartimento per gli affari di giustizia;

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia.

Parte dei posti previsti provengono da quelli residuati dalla programmazione del triennio precedente e che non sono stati ancora coperti, oltre a ingressi che devono ancora ricevere l’autorizzazione. Secondo il PTFP, il programma di assunzioni prevede l’avvio dei seguenti concorsi pubblici tra il 2025 e il 2027:

concorso per 3806 Assistenti (laureati) , in uscita nel 2025;

, in uscita nel 2025; concorso per 14 Funzionari dell’organizzazione e delle relazioni (diplomati) da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria;

da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria; concorso per 21 Funzionari informatici (diplomati) da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria;

da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria; concorso per 143 Assistenti amministrativi (diplomati) da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria;

da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria; concorso per 26 Operatori (scuola dell’obbligo) da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria;

da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria; concorso per 68 Assistenti informatici (laureati) da assumere nell’Amministrazione Penitenziaria.

Per quanto riguarda i concorsi nell’Amministrazione Penitenziaria, i posti potrebbero essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già conclusi.

Concorsi Ministero Giustizia: l’articolazione dei prossimi

In conformità con quanto dettato dal regolamento introdotto dalla riforma dei concorsi pubblici al fine di semplificarne la modalità di accesso, è stato stabilito che i nuovi concorsi che saranno banditi dal Ministero della Giustizia, potranno prevedere una o più prove d’esame. Come previsto dalla stessa riforma, tra le prove concorsuali, sarà certamente inclusa una prova di inglese e una di informatica.

Concorsi Ministero Giustizia: consigli per la preparazione

Per prepararsi efficacemente ai concorsi che saranno indetti dal Ministero della Giustizia, è utile iniziare la preparazione con anticipo. Sebbene sarà necessario attendere la pubblicazione dei bandi per conoscere nel dettaglio le materie d’esame, è possibile avvantaggiarsi studiando fin da subito gli argomenti che prevedibilmente potrebbero essere trattati.

Tra le materie sicure, come detto sopra, ci sono sicuramente l’inglese e l’informatica. Inoltre, per i concorsi destinati agli Assistenti (diplomati) e ai Funzionari (laureati), è molto probabile che vengano richiesti temi legati all’ordinamento giudiziario, penitenziario e a nozioni di diritto. Potrebbero anche essere incluse materie di tipo economico. Si consiglia poi, un costante aggiornamento sui manuali specifici disponibili per la miglior preparazione.