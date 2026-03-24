Concorsi comuni: in arrivo un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella pubblica amministrazione locale. Grazie al fondo per il potenziamento dei servizi territoriali, è previsto un nuovo concorso per assunzioni nei piccoli comuni, mirato specificamente all’inserimento di figure professionali con il profilo di funzionario.
Questa iniziativa nasce per supportare gli enti locali con meno di 5.000 abitanti nella gestione dei progetti legati al PNRR e nel rafforzamento degli uffici tecnici e amministrativi.
Concorsi comuni: posti disponibili e profilo richiesto
Il piano di assunzioni punta a colmare le carenze organiche dei comuni che spesso faticano a gestire procedure complesse. Il profilo ricercato è quello di funzionario (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), una figura chiave per:
-
La gestione amministrativa e contabile.
-
Il coordinamento di uffici e servizi.
-
La progettazione e il monitoraggio dei fondi europei.
Le assunzioni avverranno generalmente con contratto a tempo determinato, ma con possibilità di proroghe o stabilizzazioni a seconda delle normative vigenti e delle necessità degli enti.
Concorsi comuni: requisiti per partecipare
Per accedere alla selezione del nuovi concorsi nei piccoli comuni, i candidati dovranno essere in possesso di:
-
Laurea: triennale, magistrale o a ciclo unico (le classi di laurea specifiche, come economia, giurisprudenza o ingegneria, saranno indicate nel bando).
-
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE.
-
Idoneità fisica all’impiego.
Concorsi comuni: le selezioni
Secondo le ultime semplificazioni nei concorsi pubblici, la procedura selettiva dovrebbe essere rapida e basata su:
-
Prova scritta: un test a risposta multipla sulle materie di diritto amministrativo, degli enti locali e contabilità pubblica.
-
Valutazione dei titoli: un punteggio aggiuntivo per l’esperienza pregressa o master specialistici.
Le prove si svolgeranno probabilmente su base territoriale o tramite procedure centralizzate per velocizzare l’ingresso in servizio dei vincitori.
Come restare aggiornati
Il bando ufficiale sarà pubblicato sul portale del reclutamento inPA e nelle gazzette ufficiali dei singoli enti, presumibilmente a luglio 2026. Trattandosi di un’agevolazione nazionale, l’invio della candidatura avverrà esclusivamente per via telematica tramite SPID o CIE.
Per aggiornamenti, oltre ai canali ufficiali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità, su LiveUniCT.