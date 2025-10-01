Concorsi Pubblici: il mese di ottobre 2025 si apre con un’ampia offerta di concorsi pubblici attivi in diverse regioni italiane, offrendo numerose opportunità di lavoro rivolte a candidati con licenza media, diploma o laurea. Le selezioni riguardano una vasta gamma di enti e settori: si va dagli enti locali alle aziende sanitarie e ospedaliere, passando per università, centri di ricerca, organismi nazionali e servizi pubblici.

Di seguito tutti i bandi a cui poter presentare ancora domanda.

Concorsi pubblici: bandi indetti da AGEA

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 13 funzionari, distribuiti in:

9 posti per funzionari con formazione contabile,

4 posti per funzionari con formazione statistica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate entro il 27 ottobre 2025. Per accedere alla selezione, i candidati dovranno possedere alcuni requisiti fondamentali. È richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale (oppure un titolo equiparato secondo i vecchi ordinamenti) in ambito economico, giuridico o statistico. Per quanto concerne l’iter selettivo potrà prevedere, in caso di un alto numero di candidature, una prova preselettiva. A seguire, sono previste due prove scritte e una prova orale.

Domanda da presentare esclusivamente online tramite portale inPA, entro il termine indicato.

Concorsi pubblici per diplomati e laureati

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha attivato vari bandi per un totale di 53 posizioni aperte a diplomati e laureati. Le sedi sono distribuite in diverse regioni italiane, con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Questi concorsi pubblici hanno come Scadenze: dal 2 al 25 ottobre 2025, a seconda del bando.

Il processo di selezione seguirà uno schema comune che include la valutazione dei titoli presentati dai candidati, seguita da una prova scritta e, per chi la supera, da un colloquio orale. Durante l’orale verranno verificate anche le competenze in lingua inglese e le conoscenze informatiche di base, ormai considerate requisiti essenziali per il lavoro nella pubblica amministrazione.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma inPA

Concorsi pubblici, bandi attivi in Sicilia

Diversi bandi attivi anche in Sicilia! Tra le selezioni più rilevanti vi è il concorso dell’ASP di Caltanissetta che metterà a disposizione 72 posti per dirigenti medici a tempo indeterminato in diverse specializzazioni. Le domande devono essere presentate entro il 2 ottobre 2025, esclusivamente online tramite il portale dell’ASP, previa registrazione.

Per l’invio della domanda sarà necessario allegare un documento di identità valido, la ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione di 10 euro e firmare la domanda. La selezione prevede la valutazione dei titoli, una prova scritta e pratica, oltre a un colloquio orale, per un totale di 100 punti. Le prove verteranno sia sulle materie specifiche che sulle competenze richieste dal ruolo.

Un’altra occasione attiva in Sicilia arriva da Formez PA, che ha aperto le candidature per 8 esperti da impiegare in Sicilia, Basilicata e, in parte, in smart working. I profili richiesti vanno da diplomati a laureati con esperienza in gestione delle politiche pubbliche, digitalizzazione e comunicazione istituzionale. Le scadenze sono il 2 e il 9 ottobre 2025.

Tutti i dettagli si trovano sui bandi disponibili su inPA.