Concorso INFN: L’INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di tecnologi di III livello in diverse regioni italiane. La selezione prevede la copertura di 45 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra cui sono previsti anche 4 posti per la sede di Catania, offrendo quindi un’opportunità stabile e di rilievo nel settore scientifico. I candidati interessati hanno tempo fino al 17 dicembre 2025 per presentare la propria domanda. Nel corso dell’articolo, tutte le informazioni utili: dai requisiti richiesti ai dettagli sull’iter selettivo, fino alle modalità di partecipazione e ai consigli per candidarsi correttamente.

Concorso INFN: dettagli e requisiti

L’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 45 tecnologi di III livello in diverse città italiane, offrendo contratti a tempo indeterminato. I posti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con opportunità in città come Bologna (5 posti), Milano e Napoli (4 posti ciascuna), Roma (4 posti) e Torino (3 posti). Per quanto riguarda la Sicilia, sono 4 i posti disponibili a Catania, un’importante occasione di lavoro nel settore scientifico sull’isola.

Per partecipare, i candidati devono possedere requisiti ben precisi: cittadinanza italiana o europea, età minima di 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego e regolarità con gli obblighi militari. Non devono essere stati destituiti o dispensati da precedenti incarichi pubblici, né esclusi dall’elettorato politico attivo, e non possono essere già dipendenti INFN nello stesso profilo professionale. In particolare, è richiesta una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, o il titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista, con un’esperienza pregressa di almeno 12 mesi.

Concorso INFN: svolgimento della selezione

La selezione dei candidati all’INFN prevede una valutazione articolata e completa, che combina il giudizio sui titoli presentati con l’espletamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Entrambe le prove sono progettate per verificare le competenze specifiche necessarie a svolgere le mansioni previste dal profilo di tecnologo a concorso. Durante la prova orale, particolare attenzione sarà rivolta alla conoscenza della lingua inglese e alla padronanza degli strumenti informatici più diffusi, competenze fondamentali per lavorare in un contesto scientifico moderno e internazionale. La selezione rispetta pienamente le nuove norme previste dal regolamento dei concorsi pubblici, garantendo trasparenza e correttezza lungo tutto l’iter.

Concorso INFN: come presentare la domanda

I candidati interessati a partecipare al concorso per i 45 posti da tecnologo all’INFN devono inviare la propria domanda di partecipazione entro il 17 dicembre 2025. La procedura è interamente telematica e deve essere effettuata tramite l’apposita applicazione disponibile nell’area concorsi del sito dell’Istituto.

È importante compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare eventuali documenti richiesti dal bando. Inoltre, per le comunicazioni ufficiali durante l’iter selettivo potrebbe essere richiesta l’attivazione di una casella PEC, che garantisce la ricezione sicura e tracciabile di notifiche e comunicazioni da parte dell’INFN.

Per ogni ulteriore e più approfondita informazione si consiglia un’attenta lettura del bando ufficiale.