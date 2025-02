La chiusura dell’autostrada A18 tra Tremestieri e Roccalumera, prevista per due weekend consecutivi, ha scatenato preoccupazioni tra le autorità locali e i sindaci delle zone interessate. I lavori, legati al raddoppio ferroviario del tratto Giampilieri-Fiumefreddo, richiedono l’installazione di sensori nella galleria “Piano Cutiri” per monitorare il tratto autostradale e verificarne la stabilità. La chiusura avverrà durante i fine settimana del 15-16 e 22-23 febbraio, con orari notturni dalle 22 alle 6 del mattino. Nonostante l’intervento sia limitato, il rischio di disagi per la viabilità locale è elevato, soprattutto considerando l’intenso traffico di mezzi pesanti.

Preoccupazioni per la viabilità alternativa e il piano B mancante

Il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, ha espresso preoccupazione per l’impatto della chiusura, soprattutto considerando che il traffico pesante sarà indirizzato sulla statale 114, una strada già fragile dopo il maltempo. Inoltre, la chiusura del tratto autostradale comporterà difficoltà anche per i veicoli diretti verso Messina, con la necessità di gestire il traffico in doppio senso di circolazione sulla viabilità costiera. Lombardo ha chiesto il rinvio dei lavori al momento dell’apertura della galleria lato mare, per evitare potenziali disagi, sottolineando la mancanza di un piano B nel caso si verificassero imprevisti durante gli scavi.

Richiesta di un tavolo tecnico e l’incertezza sul piano d’emergenza

Durante la riunione in prefettura, i sindaci hanno sollevato la necessità di un ulteriore tavolo tecnico per discutere le criticità che potrebbero emergere durante i lavori di scavo, specialmente in caso di cedimenti strutturali. Il deputato regionale Giuseppe Lombardo ha sottolineato che sarebbe preferibile avere due gallerie anziché una sola, nel caso in cui si verificassero problemi con la struttura. Inoltre, il sindaco di Itala ha evidenziato la carenza di comunicazione tra gli enti e chiesto maggiore chiarezza su come gestire eventuali anomalie. Anche la presenza di personale di polizia durante la notte è stata ritenuta necessaria per garantire la sicurezza della viabilità alternativa.