Continuano con grande devozione e partecipazione i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, la Patrona di Catania, che ogni anno riempie di fede e emozione le strade della città.

Dopo l’emozionante processione del giro esterno che ha attraversato ieri, martedì 4 febbraio, le vie storiche di Catania, il cuore pulsante della festa si prepara a vivere il momento culminante della celebrazione. Oggi, mercoledì 5 febbraio, sarà il turno del giro interno, un lungo cammino per le vie principali della città!

Ogni angolo, ogni vicolo, ogni piazza della città si trasformerà in un luogo di fede e partecipazione, con canti, riflessioni e gesti di profonda devozione.

Processione giro interno: il percorso

Come ogni anno, la processione segue un percorso ben determinato, ricco di omaggi alla Santa Patrona.

Si inizia percorrendo la via Etnea, nel corso della quale si assiste ad un primo omaggio floreale proprio dinanzi la Basilica Collegiata da parte del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata.

A seguire, la processione attraversa via Caronda, piazza Cavour. Proprio a piazza Cavour ha luogo un ulteriore omaggio floreale da parte dell’Associazione Sant’Agata al Borgo, a cui fanno da accompagnamento le riflessioni del Rev.do Sac. Enzo Fatuzzo, parroco in Sant’Agata al Borgo e Vicario foraneo.

Da qui, si prosegue verso via Etnea, via Sangiuliano e via dei Crociferi. È qui che, dinanzi alla Chiesa di San Benedetto, le Monache benedettine dell’adorazione perpetua rendono il proprio omaggio floreale alla Santa, insieme con le riflessioni del cappellano Mons. Antonino La Manna, Vicario episcopale per la cultura.

La processione prosegue verso piazza San Francesco d’Assisi, via della Lettera, via Garibaldi, per poi arrivare in Piazza Duomo, ultima tappa del lungo percorso.

Al rientro delle Sacre Reliquie in Cattedrale, segue la celebrazione di benedizione e di ringraziamento presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo