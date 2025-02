Dopo il primo, emozionante saluto alla nostra amata Sant’Agata con la solenne Messa dell’Aurora, celebrata all’alba da S. E. Mons. Arcivescovo, la città si prepara a continuare il suo cammino di fede. I momenti di preghiera collettiva non si limiteranno ai vicoli e alle piazze, ma continueranno anche all’interno della maestosa Cattedrale.

Le Sante Messe in programma

Le Sante Messe in Cattedrale di Catania saranno celebrate alle 8:00, 9:30 e 11:00. momenti unici per tutta la comunità di fedali. Un momenti di aggregazione e di rinnovo della fede. Così la Cattedrale di Catania diventa il cuore pulsante della città, dove i fedeli si ritrovano per vivere insieme l’esperienza della comunione spirituale.

Inoltre, queste celebrazioni saranno un momento di unione per l’intera città. La Messa, infatti, non è solo un rito liturgico, ma un incontro collettivo, che rinforza i legami tra i cittadini, ricordando a tutti il valore della solidarietà, della fede e della devozione.

Gli altri momenti di preghiera

Per chi non potrà recarsi in Cattedrale potrà unirsi a momenti di preghiera e riflessione presso alcuni punti della processione esterna. Tra questi: Piazza Iolanda a cura del Rev.do Mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale.

Altra tappa fondamentale dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine, dove si terrà un omaggio dei Padri Carmelitani e diverse riflessioni del Parroco, P. Antonino Mascali O.C.

O ancora la celebre fermata in Piazza Stesicoro dove S. E. Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città.