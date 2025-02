Festa di Sant’Agata 2025: tutto è pronto per Sant’Agata 2025! Per i devoti e i fedeli che non potranno partecipare di persona, resta una domanda: dove seguire la diretta, in TV o sui social? Nel frattempo il Prefetto di Catania ha introdotto zone rosse e misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti, di seguito tutti i dettagli.

Festa di Sant’Agata 2025: dove seguire le dirette

Chi preferisce la televisione potrà contare sulla tradizionale diretta dell’emittente Telecolor. Per gli appassionati del web, invece, le opzioni sono numerose: diverse pagine Facebook, tra cui Sant’Agata Live, Pagina Sant’Agata e Devoti di Sant’Agata, trasmetteranno aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, vari siti di informazione locale seguiranno l’evento, così come l’App ufficiale dedicata, disponibile per smartphone e iPhone.

Infine, le celebrazioni religiose saranno trasmesse online e sui social direttamente dall’Arcidiocesi di Catania.

Le zone rosse e l’ordinanza del prefetto

Il Prefetto di Catania ha emanato un’ordinanza speciale in vista della festa di Sant’Agata 2025, introducendo delle “zone rosse”, ovvero aree soggette a un intenso pattugliamento da parte delle forze dell’ordine e a specifiche restrizioni per garantire la massima sicurezza. Le misure adottate non riguardano solo i festeggiamenti agatini, ma si estenderanno anche alle celebrazioni pasquali e al 25 aprile. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° febbraio al 30 aprile 2025.

Le zone sono le seguenti;

Zona 1: Stazione centrale, Piazza Giovanni XXIII;

Zona 2: Piazza Duomo e Piazza Università;

Zona 3: Piazza Stesicoro;

Zona 4: Villa Bellini;

Zona 5: Piazza Borsellino;

Zona 6: Piazza Vincenzo Bellini.

L’ordinanza risponde a specifiche direttive del Ministro dell’Interno in tema di sicurezza urbana, al fine di assicurare misure sempre più efficaci di contrasto alla criminalità diffusa e la piena fruibilità di spazi pubblici da parte di cittadini , ed è stata inoltre preceduta da dedicate riunioni del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, alle quali ha partecipato anche il Sindaco di Catania.