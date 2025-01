Nell’ultima settimana, nell’ambito delle operazioni di sicurezza in montagna, la polizia ha soccorso ben 25 persone sulle piste, grazie anche all’intervento di agenti esperti in sci. Le condizioni climatiche favorevoli e il bel tempo hanno attirato numerosi sciatori e appassionati della neve, specialmente sul versante nord dell’Etna.

Gli agenti, sia a bordo di motoslitte che sugli sci, hanno vigilato costantemente sulle zone di maggiore afflusso, facendo rispettare le normative del “codice delle nevi” e prestando soccorso a sciatori e snowboarder coinvolti in incidenti. Tra le 25 persone soccorse, molte hanno riportato traumi a bacino, tibia, rotula, legamenti, distorsioni alla caviglia e contusioni varie. Alcuni dei casi più gravi hanno richiesto il ricovero al pronto soccorso.

Inoltre, fuori dalle piste, la polizia ha soccorso due ragazze che, a bordo di uno slittino, sono rimaste coinvolte in un incidente contro delle rocce, riportando una sospetta frattura al bacino. Sono state prontamente trasportate in ospedale.

I tipi di incidenti in cui si è intervenuti

Molti degli incidenti sono stati causati da cadute accidentali, ma in alcuni casi hanno visto il coinvolgimento di terze persone. Per questi incidenti, gli agenti hanno redatto i verbali di rilevamento. È quindi fondamentale che chi si avventura sulle piste sia coperto da una specifica assicurazione, che è ora obbligatoria per tutti gli sciatori, coprendo eventuali danni a terzi. Quest’assicurazione può essere acquistata anticipatamente o, in alternativa, il giorno stesso direttamente sulle piste. Nella settimana in questione, 8 persone sono state multate per non essere in possesso di tale copertura, con multe che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 150 euro.

Durante le operazioni, gli agenti hanno anche riscontrato incidenti dovuti a scarse capacità tecniche o imprudenza di alcuni adulti e adolescenti che, senza aver mai preso parte a corsi di sci, si avventurano sulle piste mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

Dall’inizio della stagione invernale, gli agenti hanno effettuato oltre 80 interventi di soccorso. I più comuni riguardano sciatori che subiscono traumi durante le cadute, ma anche coloro che, non avendo le capacità necessarie, si trovano in difficoltà e chiedono aiuto per scendere dalle piste in sicurezza.