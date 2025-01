Lunedì 19 maggio 2025, alle ore 21:00, il Teatro Metropolitan di Catania ospiterà un evento indimenticabile: “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” di Umberto Tozzi, un’esibizione che segnerà il suo commovente addio alla scena live. Un’occasione imperdibile per assistere dal vivo a una delle voci più iconiche della musica italiana, in un concerto che promette di essere carico di emozioni e ricordi.

Info sui biglietti

I biglietti per questo straordinario spettacolo sono disponibili online, con prezzi a partire da €49. Non perdere l’opportunità di essere testimone di un capitolo storico della musica italiana. Il botteghino per l’acquisto sarà presente in via Sant’Euplio 21, 95124 Catania (CT).e sarà aperto aperto con i seguenti orari: lunedì e domenica: chiuso, da martedì a sabato: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00

L’ultimo saluto alla città di Catania

“L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” rappresenta un viaggio musicale che attraversa le tappe più significative della carriera di Umberto Tozzi, una carriera che ha segnato la musica italiana e internazionale con brani senza tempo, in grado di emozionare ancora oggi milioni di ascoltatori. Il tour è un’occasione unica per vivere dal vivo la musica di un artista che ha saputo coniugare talento, passione e capacità di coinvolgere il pubblico, in un’atmosfera che celebrerà ogni successo di Tozzi, dalla sua lunga carriera.

Sul palcoscenico del Teatro Metropolitan di Catania, Tozzi ripercorrerà le canzoni che hanno fatto la storia della musica pop, tra cui i celebri successi “Ti Amo” e “Si può dare di più”, accompagnato dalla sua band e dalla solita energia che lo contraddistingue. Un concerto che non è solo un addio, ma anche una vera e propria festa della musica, un viaggio tra le sue composizioni più amate, che hanno toccato il cuore di generazioni intere.

I successi di Tozzi

Umberto Tozzi ha raggiunto traguardi straordinari in oltre quarant’anni di carriera, non solo come autore e interprete, ma anche come punto di riferimento per la musica internazionale. La sua canzone “Gloria” ha conquistato il mondo, arrivando a un grande successo negli Stati Uniti grazie alla versione di Laura Branigan. Non solo la musica italiana, ma anche quella internazionale ha conosciuto il talento di Tozzi, con la sua partecipazione a eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo (dove ha vinto nel 1987) e l’Eurovision Song Contest. Il suo repertorio non si è fermato ai confini nazionali, ma ha toccato anche il grande schermo, con sue composizioni che hanno fatto da colonna sonora a film e serie TV di fama mondiale, come “The Wolf of Wall Street” e “La Casa di Carta”.