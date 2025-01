“52 places to go 2025” è il titolo della classifica stilata dal New York Times, con alcune tra le mete imperdibili in tutto il mondo. Qui al 45̊ posto si trova il Sicily Divide, ovvero l’itinerario di 460 chilometri che consente di attraversare la Sicilia partendo da Trapani o Palermo per arrivare a Catania. Si tratta di un itinerario fatto di strade secondarie, sterrate e sentieri che permettono di esplorare l’entroterra siciliano tra paesaggi collinari, borghi storici, siti archeologici. Un riconoscimento non da poco considerando che il ‘Sicily Divide’ compete con altre 51 mete importanti nel mondo come Amsterdam, le isole Galapagos, Amburgo e Delfi.

Tra i consigli del New York Times ci sono altre mete italiane come Milano, scelta dal quotidiano statunitense principalmente per gli eventi dedicati al design e all’architettura oltre che per il quartiere Brera e le Dolomiti e infine il Camino Retico, un percorso di 170 chilometri che va dal trentino Alto Adige al Veneto.

Ecco, di seguito, la classifica completa: